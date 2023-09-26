Так, у 200 ОМСБр наявні високі бойові втрати особового складу. Зокрема, як санітарні, так і безповоротні.
До речі У Севастополі ліквідовано командувача Чорноморського флоту Росії, – ССО
Понад 200 окупантів на лікуванні
Ця бригада бере участь у бойових діях між Бахмутом та Соледаром.
У місті Первомайськ Луганської області, у центральній міській лікарні облаштовано військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 військовослужбовців російських окупаційних військ, переважно з 200 бригади,
– зазначили у Генштабі ЗСУ.
В особового складу ворожого підрозділу низький рівень морально-психологічного стану та відсутня мотивація щодо подальшого ведення бойових дій. Символічно, що бригада 200-та.
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Скільки окупантів і техніки вже знищено в Україні
Зауважимо, що станом на ранок 26 вересня через божевільні загарбницькі ідеї Путіна вже загинули 276 670 російських бійців. Де-факто втрати можуть бути ще більшими, адже в умовах інтенсивних бойових дій неможливо підрахувати точну кількість.
Також наші захисники перетворили на брухт уже понад 37 тисяч одиниць російської техніки та озброєння. Зокрема:
- танків – 4672,
- бойових броньованих машин – 8946,
- артилерійських систем – 6299,
- РСЗВ – 792,
- засобів ППО – 533,
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 316,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4924,
- крилатих ракет – 1529,
- кораблів і катерів – 20,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8763,
- спеціальної техніки – 925.