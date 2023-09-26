Так, у 200 ОМСБр наявні високі бойові втрати особового складу. Зокрема, як санітарні, так і безповоротні.

До речі У Севастополі ліквідовано командувача Чорноморського флоту Росії, – ССО

Понад 200 окупантів на лікуванні

Ця бригада бере участь у бойових діях між Бахмутом та Соледаром.

У місті Первомайськ Луганської області, у центральній міській лікарні облаштовано військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 військовослужбовців російських окупаційних військ, переважно з 200 бригади,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

В особового складу ворожого підрозділу низький рівень морально-психологічного стану та відсутня мотивація щодо подальшого ведення бойових дій. Символічно, що бригада 200-та.

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Скільки окупантів і техніки вже знищено в Україні

Зауважимо, що станом на ранок 26 вересня через божевільні загарбницькі ідеї Путіна вже загинули 276 670 російських бійців. Де-факто втрати можуть бути ще більшими, адже в умовах інтенсивних бойових дій неможливо підрахувати точну кількість.

Також наші захисники перетворили на брухт уже понад 37 тисяч одиниць російської техніки та озброєння. Зокрема: