Потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 607 тысяч бойцов. Кроме того, более 88 тысяч единиц техники.
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Источник:Генштаб ВСУ
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1190 российских захватчиков. Кроме того, наши защитники и защитницы уничтожили 206 единиц вражеской техники.
Потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 607 тысяч бойцов. Кроме того, более 88 тысяч единиц техники.
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