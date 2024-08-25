Втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 607 тисяч бійців. Окрім того, понад 88 тисяч одиниць техніки.

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Втрати ворога

Особового складу – близько 607 680 (+1190),

танків – 8547 (+5),

бойових броньованих машин – 16631 (+11),

артилерійських систем – 17396 (+47),

РСЗВ – 1171 (+2),

засобів ППО – 936 (+1),

літаків – 367 (+0),

гелікоптерів – 328 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31),

крилатих ракет – 2444 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92),

спеціальної техніки – 2928 (+17).

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Втрати ворога на 25 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ