По состоянию на утро 26 сентября Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 647 тысяч бойцов.
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Потери врага
- Личного состава – около 647 800 (+1400),
- танков – 8825 (+10),
- боевых бронированных машин – 17348 (+44),
- артиллерийских систем – 18620 (+71),
- РСЗО – 1199 (+0),
- средств ПВО – 959 (+7),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15946 (+67),
- крылатых ракет – 2599 (+4),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 25353 (+105),
- специальной техники – 3190 (+22).
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Потери врага на 26 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ