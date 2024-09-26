По состоянию на утро 26 сентября Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 647 тысяч бойцов.

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Потери врага

  • Личного состава – около 647 800 (+1400),
  • танков – 8825 (+10),
  • боевых бронированных машин – 17348 (+44),
  • артиллерийских систем – 18620 (+71),
  • РСЗО – 1199 (+0),
  • средств ПВО – 959 (+7),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15946 (+67),
  • крылатых ракет – 2599 (+4),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 25353 (+105),
  • специальной техники – 3190 (+22).

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потери врага на 26 сентябряПотери врага на 26 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ