По состоянию на утро 26 сентября Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 647 тысяч бойцов.

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Потери врага

Личного состава – около 647 800 (+1400),

танков – 8825 (+10),

боевых бронированных машин – 17348 (+44),

артиллерийских систем – 18620 (+71),

РСЗО – 1199 (+0),

средств ПВО – 959 (+7),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15946 (+67),

крылатых ракет – 2599 (+4),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 25353 (+105),

специальной техники – 3190 (+22).

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