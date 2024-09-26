Станом на ранок 26 вересня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 647 тисяч бійців.

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Втрати ворога

  • Особового складу – близько 647 800 (+1400),
  • танків – 8825 (+10),
  • бойових броньованих машин – 17348 (+44),
  • артилерійських систем – 18620 (+71),
  • РСЗВ – 1199 (+0),
  • засобів ППО – 959 (+7),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15946 (+67),
  • крилатих ракет – 2599 (+4),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25353 (+105),
  • спеціальної техніки – 3190 (+22).

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втрати ворога на 26 вересняВтрати ворога на 26 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ