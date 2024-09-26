Станом на ранок 26 вересня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 647 тисяч бійців.
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Втрати ворога
- Особового складу – близько 647 800 (+1400),
- танків – 8825 (+10),
- бойових броньованих машин – 17348 (+44),
- артилерійських систем – 18620 (+71),
- РСЗВ – 1199 (+0),
- засобів ППО – 959 (+7),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15946 (+67),
- крилатих ракет – 2599 (+4),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25353 (+105),
- спеціальної техніки – 3190 (+22).
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Втрати ворога на 26 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ