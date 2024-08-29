Заметим, что с начала полномасштабного вторжения российское войско потеряло значительное количество единиц различной техники и оружия. В Генштабе ВСУ поделились, сколько ориентировочно составили общие боевые потери врага.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 612 390 (+1200),
- танков – 8571 (+3),
- боевых бронированных машин – 16699 (+18),
- артиллерийских систем – 17549 (+27),
- РСЗО – 1174 (+0),
- средств ПВО – 939 (+1),
- самолетов – 368 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14369 (+21),
- крылатых ракет – 2556 (+3),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 23706 (+52),
- специальной техники – 2965 (+15).
Потери врага на 29 августа 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ