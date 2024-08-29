Заметим, что с начала полномасштабного вторжения российское войско потеряло значительное количество единиц различной техники и оружия. В Генштабе ВСУ поделились, сколько ориентировочно составили общие боевые потери врага.

Смотрите также "Вечного полета": украинские воины сбили российский штурмовик Су-25

Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 612 390 (+1200),
  • танков – 8571 (+3),
  • боевых бронированных машин – 16699 (+18),
  • артиллерийских систем – 17549 (+27),
  • РСЗО – 1174 (+0),
  • средств ПВО – 939 (+1),
  • самолетов – 368 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14369 (+21),
  • крылатых ракет – 2556 (+3),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23706 (+52),
  • специальной техники – 2965 (+15).

Потери врага на 29 августа 2024 года Потери врага на 29 августа 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ