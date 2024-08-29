Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення російське військо втратило значну кількість одиниць різної техніки та зброї. У Генштабі ЗСУ поділилися, скільки орієнтовно склали загальні бойові втрати ворога.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 612 390 (+1200),
  • танків – 8571 (+3),
  • бойових броньованих машин – 16699 (+18),
  • артилерійських систем – 17549 (+27),
  • РСЗВ – 1174 (+0),
  • засобів ППО – 939 (+1),
  • літаків – 368 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14369 (+21),
  • крилатих ракет – 2556 (+3),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23706 (+52),
  • спеціальної техніки – 2965 (+15).

Втрати ворога на 29 серпня 2024 Втрати ворога на 29 серпня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ