Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Кстати, с 24 февраля 2022 года Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более чем 656 тысяч военных.

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Потери врага

Личного состава – около 656 710 (+1150),

танков – 8893 (+6),

боевых бронированных машин – 17596 (+17),

артиллерийских систем – 18906 (+37),

РСЗВ – 1204 (+0),

средств ПВО – 964 (+1),

самолетов – 368 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16393 (+43),

крылатых ракет – 2613 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 25750 (+58),

специальной техники – 3330 (+12).

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника,

– отметили в Генштабе.