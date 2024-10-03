Про це повідомив Генштаб ЗСУ. До речі, з 24 лютого 2022 року Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України більш ніж 656 тисяч військових.

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Втрати ворога

  • Особового складу – близько 656 710 (+1150),
  • танків – 8893 (+6),
  • бойових броньованих машин – 17596 (+17),
  • артилерійських систем – 18906 (+37),
  • РСЗВ – 1204 (+0),
  • засобів ППО – 964 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16393 (+43),
  • крилатих ракет – 2613 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25750 (+58),
  • спеціальної техніки – 3330 (+12).

У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника,
– наголосили в Генштабі.

Втрати ворога на 3 жовтня 2024 рокуВтрати ворога на 3 жовтня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ