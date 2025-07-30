По состоянию на утро 30 июля общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 052 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери врага на 30 июля 2025 года?
Страна-агрессор уже потеряла в полномасштабной войне против Украины:
- личного состава – около 1 052 190 (+890),
- танков – 11066 (+1),
- боевых бронированных машин – 23065 (+1),
- артиллерийских систем – 30895 (+30),
- РСЗВ – 1451 (+0),
- средств ПВО – 1202 (+0),
- самолетов – 421 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 48685 (+100),
- крылатых ракет – 3548 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 56754 (+67),
- специальной техники – 3935 (+0).
Потери врага на 30 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ