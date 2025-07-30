Станом на ранок 30 липня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 052 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати ворога на 30 липня 2025 року?

Країна-агресорка вже втратила у повномасштабній війні проти України:

особового складу – близько 1 052 190 (+890),

танків – 11066 (+1),

бойових броньованих машин – 23065 (+1),

артилерійських систем – 30895 (+30),

РСЗВ – 1451 (+0),

засобів ППО – 1202 (+0),

літаків – 421 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48685 (+100),

крилатих ракет – 3548 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 56754 (+67),

спеціальної техніки – 3935 (+0).

Втрати ворога на 30 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ