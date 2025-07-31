По состоянию на утро 31 июля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 053 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери врага на 31 июля 2025 года?

  • Личного состава – около 1 053 260 (+1070),
  • танков – 11067 (+1),
  • боевых бронированных машин – 23066 (+1),
  • артиллерийских систем – 30911 (+16),
  • РСЗВ – 1451 (+0),
  • средств ПВО – 1203 (+1),
  • самолетов – 421 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 48894 (+209),
  • крылатых ракет – 3548 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 56822 (+68),
  • специальной техники – 3935 (+0).

https://24tv.ua/resources/photos/news/202507/2882974_17411814.jpg?v=1753932222000Потери врага на 31 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ