Станом на ранок 31 липня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 1 053 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати ворога на 31 липня 2025 року?

Особового складу – близько 1 053 260 (+1070),

танків – 11067 (+1),

бойових броньованих машин – 23066 (+1),

артилерійських систем – 30911 (+16),

РСЗВ – 1451 (+0),

засобів ППО – 1203 (+1),

літаків – 421 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48894 (+209),

крилатих ракет – 3548 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 56822 (+68),

спеціальної техніки – 3935 (+0).

Втрати ворога на 31 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ