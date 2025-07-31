Станом на ранок 31 липня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 1 053 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати ворога на 31 липня 2025 року?
- Особового складу – близько 1 053 260 (+1070),
- танків – 11067 (+1),
- бойових броньованих машин – 23066 (+1),
- артилерійських систем – 30911 (+16),
- РСЗВ – 1451 (+0),
- засобів ППО – 1203 (+1),
- літаків – 421 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48894 (+209),
- крилатих ракет – 3548 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56822 (+68),
- спеціальної техніки – 3935 (+0).
Втрати ворога на 31 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ