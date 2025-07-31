Станом на ранок 31 липня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 1 053 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати ворога на 31 липня 2025 року?

  • Особового складу – близько 1 053 260 (+1070),
  • танків – 11067 (+1),
  • бойових броньованих машин – 23066 (+1),
  • артилерійських систем – 30911 (+16),
  • РСЗВ – 1451 (+0),
  • засобів ППО – 1203 (+1),
  • літаків – 421 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48894 (+209),
  • крилатих ракет – 3548 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56822 (+68),
  • спеціальної техніки – 3935 (+0).

https://24tv.ua/resources/photos/news/202507/2882974_17411814.jpg?v=1753932222000Втрати ворога на 31 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ