Как отмечают в утренней сводке Генштаба ВСУ, только за минувшие сутки на тот свет отправили 1090 российских захватчиков. Обратим внимание, что реальная цифра может несколько отличаться, ведь сложно точно подсчитать ликвидированных врагов в зонах ведения активных боевых действий.

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Потери врага в технике

Обратим внимание, что за почти два года полномасштабного вторжения враг понес немало потерь не только среди живого состава. За это время в металлолом превратили немало российской техники. Враг не досчитается тысяч танков, боевых бронированных машин, а также артиллерийских систем. Также в небо больше не поднимутся несколько сотен самолетов и несколько сотен вертолетов. Айда подробнее знакомиться с потерями врага в технике.

  • танков – 6310
  • боевых бронированных машин – 11 757
  • артиллерийских систем – 9195
  • РСЗО – 974
  • средств ПВО – 663
  • самолетов – 332
  • вертолетов – 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7100
  • крылатых ракет – 1846
  • кораблей / катеров – 23
  • подводных лодок – 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12 231
  • специальной техники – 1452


Потери врага на 31 января / Инфографика Генштаба ВСУ

Как отметили в Генштабе ВСУ, наши военные активными действиями наносят российским захватчикам потери в живой силе и технике, а также истощают врага вдоль всей линии фронта.

Так, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам скопления живой силы, вооружения и техники, а также 2 зенитно-ракетных комплексах российских захватчиков.

А еще подразделения ракетных войск нанесли удары по:

  • 1 району скопления вооружения и военной техники;
  • 2 складах боеприпасов;
  • 9 артиллерийских средствах;
  • 1 радиолокационной станции врага.

Напоследок обратим внимание, что оккупанты в ночь на 31 января атаковали Украину 20 "Шахедами". Наши военные уничтожили 14 дронов-камикадзе.