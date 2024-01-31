Як зазначають у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, лиш за минулу добу на той світ відправили 1090 російських загарбників. Звернімо увагу, що реальна цифра може дещо відрізнятися, адже складно точно підрахувати ліквідованих ворогів у зонах ведення активних бойових дій.

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Втрати ворога у техніці

Звернімо увагу, що за майже два роки повномасштабного вторгнення ворог зазнав чимало втрат не лише серед живого складу. За цей час на брухт перетворили чимало російської техніки. Ворог не дорахується тисяч танків, бойових броньованих машин, а також артилерійських систем. Також у небо більше не піднімуться кілька сотень літаків і кілька сотень гелікоптерів. Гайда детальніше знайомитися з втратами ворога у техніці.

танків – 6310;

бойових броньованих машин – 11 757;

артилерійських систем – 9195;

РСЗВ – 974;

засобів ППО – 663;

літаків – 332;

гелікоптерів – 324;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7100;

крилатих ракет – 1846;

кораблів /катерів – 23;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 231;

спеціальної техніки – 1452;



Втрати ворога станом на 31 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, наші військові активними діями завдають російським загарбникам втрат у живій силі та техніці, а також виснажують ворога уздовж усієї лінії фронту.

Так, упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах скупчення живої сили, озброєння та техніки, а також 2 зенітно-ракетних комплексах російських загарбників.

А ще підрозділи ракетних військ завдали ударів по:

1 району скупчення озброєння та військової техніки;

2 складах боєприпасів;

9 артилерійських засобах;

1 радіолокаційній станції ворога.

Наостанок звернімо увагу, що окупанти у ніч проти 31 січня атакували Україну 20 "Шахедами". Наші військові знищили 14 дронів-камікадзе.