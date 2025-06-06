По состоянию на утро 6 июня потери врага уже перевалили 993 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 6 июня 2025 года

  • Личного состава – около 993910 (+1160),
  • танков – 10889 (+2),
  • боевых бронированных машин – 22685 (+5),
  • артиллерийских систем – 28794 (+44),
  • РСЗО – 1406 (+0),
  • средств ПВО – 1180 (+3),
  • самолетов – 413 (+0),
  • вертолетов – 336 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 39193 (+174),
  • крылатых ракет – 3271 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 50913 (+101),
  • специальной техники – 3907 (+0).

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Втрати ворога на 6 червня 2025 рокуПотери врага на 6 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ