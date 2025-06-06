Станом на ранок 6 червня втрати ворога вже перевили 993 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 6 червня 2025 року

  • Особового складу – близько 993910 (+1160),
  • танків – 10889 (+2),
  • бойових броньованих машин – 22685 (+5),
  • артилерійських систем – 28794 (+44),
  • РСЗВ – 1406 (+0),
  • засобів ППО – 1180 (+3),
  • літаків – 413 (+0),
  • гелікоптерів – 336 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39193 (+174),
  • крилатих ракет – 3271 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50913 (+101),
  • спеціальної техніки – 3907 (+0).

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Втрати ворога на 6 червня 2025 рокуВтрати ворога на 6 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ