И это только цветочки, если сравнивать с общей статистикой потерь врага. За более чем полтора года полномасштабного вторжения на тот свет отправили 281 090 бойцов русского войска. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

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Потери врага в технике

Кроме того, за более чем 18 месяцев великой войны у врага значительно сократилось количество техники. В металлолом наши военные превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, автомобилей и автоцистерн, а также БПЛА оперативно-тактического уровня.

Но это еще не все, ведь у россиян стало на несколько сотен самолетов, вертолетов, РСЗО и систем ПВО меньше. С 24 февраля 2022 года наши военные еще и уничтожили 20 судов врага и одну подлодку. Если говорить о самой эффектной потере врага, то речь идет о крейсере "Москва", который продолжает лежать на дне Черного моря.

Танцев – 4 777;

боевых бронированных машин – 9 082;

артиллерийских систем – 6 666;

РСЗО – 806;

средств ПВО – 540;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 158;

крылатых ракет – 1 530;

кораблей и катеров – 20;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 9 015;

специальной техники – 951.



Актуальные потери врага по состоянию на 6 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратим внимание на утреннее возведение Генштаба ВСУ. В нем отмечают, что за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения живой силы, оружия и техники врага. Еще 7 пришлось на ЗРК оккупантов. А вот подразделения ракетных войск поразили узел связи, ЗРК, тяжелую огнеметную систему, 9 артиллерийских средств, состав горюче-смазочных материалов, РЛС и станцию РЭС.