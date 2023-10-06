І це лише квіточки, якщо порівнювати із загальною статистикою втрат ворога. За понад півтора року повномасштабного вторгнення на той світ відправили 281 090 бійців російського війська. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати ліквідованих окупантів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Крім того, за понад 18 місяців великої війни у ворога значно скоротилася кількість техніки. На брухт наші військові перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, автомобілів і автоцистерн, а також БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Але це ще не все, адже у росіян стало на кілька сотень літаків, гелікоптерів, РСЗВ та систем ППО менше. З 24 лютого 2022 року наші військові ще й знищили 20 суден ворога та один підводний човен. Якщо говорити про найефектнішу втрату ворога, то йдеться про крейсер "Москва", який продовжує лежати на дні Чорного моря.

Танків – 4 777;

бойових броньованих машин – 9 082;

артилерійських систем – 6 666;

РСЗВ – 806;

засобів ППО – 540;

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 158;

крилатих ракет – 1 530;

кораблів і катерів – 20;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 015;

спеціальної техніки – 951.



Актуальні втрати ворога станом на 6 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Звернімо увагу на ранкове зведення Генштабу ЗСУ. У ньому зазначають, що за минулу добу авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження живої сили, зброї та техніки ворога. Ще 7 припало на ЗРК окупантів. А от підрозділи ракетних військ уразили вузол зв'язку, ЗРК, важку вогнеметну систему, 9 артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, РЛС та станцію РЕБ.