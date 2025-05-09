Вражеское войско теряет не только живую силу, но и кучу своей техники. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

личного состава – около 963 270 (+1300) человек;

танков – 10 786 (+4);

боевых бронированных машин – 22 433 (+4);

артиллерийских систем – 27 588 (+36);

РСЗО – 1 380 (+1);

средств ПВО – 1 157 (+1);

самолетов – 372 (+0);

вертолетов – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 35 446 (+39);

крылатых ракет – 3 197 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 47 724 (+120);

специальной техники – 3 875 (+0).

Потери врага на 9 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, на днях в Запорожской области спецназовцы ГУР освободили 3 солдат подразделения "Артан Х" из российского плена. Защитники провели ближний бой с оккупантами. Воины не только освободили собратьев, но и получили трофейное оружие и важные данные.