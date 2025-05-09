Вороже військо втрачає не тільки живу силу, але й купу своєї техніки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 963 270 (+1300) осіб;
  • танків – 10 786 (+4);
  • бойових броньованих машин – 22 433 (+4);
  • артилерійських систем – 27 588 (+36);
  • РСЗВ – 1 380 (+1);
  • засобів ППО – 1 157 (+1);
  • літаків – 372 (+0);
  • гелікоптерів – 335 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35 446 (+39);
  • крилатих ракет – 3 197 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47 724 (+120);
  • спеціальної техніки – 3 875 (+0).

Втрати Росії станом на 9 травня 2025

Втрати ворога на 9 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, днями в Запорізькій області спецпризначенці ГУР звільнили 3 солдатів підрозділу "Артан Х" з російського полону. Захисники провели ближній бій з окупантами. Воїни е лише звільнили побратимів, а й отримали трофейну зброю та важливі дані.