Так, наши военные сбили российский БпЛА "Орлан-10". Оккупанты запустили его в небо над Криворожским районом.
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С начала полномасштабной войны уничтожены сотни БпЛА
Следует отметить, что по состоянию на 19 июля от 24 февраля украинские защитники и защитницы уничтожили уже 693 российских беспилотника. За прошедшие сутки наши воины превратили в металлолом 3 вражеских БпЛА.
В течение сегодняшнего дня россияне уже дважды обстреляли Днепропетровщину
По состоянию на 17:19 19 июля враг уже дважды в день обстрелял Днепропетровскую область, ударив по Никопольскому и Криворожскому районам:
- В Никополе российская армия попала из "Градов" по базе отдыха. К счастью, людей не задело.
- В Зеленодольской общине оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии тракторную бригаду. В результате обстрела повреждены помещения и сельхозтехника. Но, к счастью, люди не пострадали.
А несколько дней назад российские военные обстреляли Синельниковский район. Один из ударов пришелся на элеватор – разрушены склады с зерном. В результате обстрела по сельскохозяйственному элеватору возник пожар, сгорело более 5 тысяч тонн зерна.
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