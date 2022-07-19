Так, наші військові збили російський БпЛА "Орлан-10". Окупанти запустили його у небо над Криворізьким районом.

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Від початку повномасштабної війни знищено сотні БпЛА

Варто зауважити, що станом на 19 липня від 24 лютого українські захисники та захисниці знищили вже 693 російських безпілотники. За минулу добу наші воїни перетворили на брухт 3 ворожих БпЛА.

Впродовж сьогоднішнього дня росіяни вже двічі обстріляли Дніпропетровщину

Станом на 17:19 19 липня ворог вже двічі за день обстріляв Дніпропетровську область, вгативши по Нікопольському та Криворізькому районах:

У Нікополі російська армія поцілила з "Градів" по базі відпочинку . На щастя, людей не зачепило.

. На щастя, людей не зачепило. У Зеленодольській громаді окупанти обстріляли зі ствольної артилерії тракторну бригаду. Внаслідок обстрілу пошкоджені приміщення та сільгосптехніка. Але, на щастя, люди не постраждали.

А кілька днів тому російські військові обстріляли Синельниківський район. Один із ударів припав на елеватор – зруйновано склади з зерном. Внаслідок обстрілу по сільськогосподарському елеваторі виникла пожежа, згоріло понад 5 тисяч тонн зерна.

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