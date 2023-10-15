Украинское подполье информирует, что неудачны попытки штурмовых действий оккупантов на украинские позиции обернулось огромными потерями для России. Сотни россиян ежедневно доставляют в морги оккупированного Донецка.

Смотрите также В России бьют тревогу из-за потерь в Работино: там "загадочно" исчезают целые полки оккупантов

В Донецке есть угроза вспышки инфекции

Однако в Донецке критически не хватает места, поэтому тела оккупантов составляют в коридорах и во дворах моргов.

Сообщается, что местные работники бьют тревогу из-за угрозы эпидемической вспышки инфекции. Дело в том, что тела оккупантов составляют в коридорах, на улице и других помещениях, которые не приспособлены для соответствующего хранения.

Кроме неудачных штурмов, оккупанты несут потери из-за работы партизан. Подполье помогает Силам обороны эффективно поражать объекты врага в тылу временно оккупированных территорий.

Главное о потерях россиян

Приблизительно с 11 октября потери личного состава русской армии выросли вдвое. Увеличение потерь россиян совпадает с активными наступательными действиями противника на Лимано-Купянском направлении и в районе Авдеевки.

Если до этого в течение определенного отрезка Россия теряла ежедневно 300 – 500 военных, то в последние дни показатели достигают 1 тысячи и более. Силам обороны Украины приходится отражать атаки противника, превосходящего в количестве личного состава и техники.

Статистика потерь России за предыдущие 5 дней (данные Генштаба ВСУ)

11 октября – уничтожено 820 оккупантов

12 октября – уничтожено 990 оккупантов

13 октября – уничтожено 1030 оккупантов

14 октября – уничтожено 970 оккупантов

15 октября – уничтожено 880 оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 15 октября 2023 года общие боевые потери России уже составляют 287 770 военных.