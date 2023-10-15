Украинское подполье информирует, что неудачны попытки штурмовых действий оккупантов на украинские позиции обернулось огромными потерями для России. Сотни россиян ежедневно доставляют в морги оккупированного Донецка.
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В Донецке есть угроза вспышки инфекции
Однако в Донецке критически не хватает места, поэтому тела оккупантов составляют в коридорах и во дворах моргов.
Сообщается, что местные работники бьют тревогу из-за угрозы эпидемической вспышки инфекции. Дело в том, что тела оккупантов составляют в коридорах, на улице и других помещениях, которые не приспособлены для соответствующего хранения.
Кроме неудачных штурмов, оккупанты несут потери из-за работы партизан. Подполье помогает Силам обороны эффективно поражать объекты врага в тылу временно оккупированных территорий.
Главное о потерях россиян
Приблизительно с 11 октября потери личного состава русской армии выросли вдвое. Увеличение потерь россиян совпадает с активными наступательными действиями противника на Лимано-Купянском направлении и в районе Авдеевки.
Если до этого в течение определенного отрезка Россия теряла ежедневно 300 – 500 военных, то в последние дни показатели достигают 1 тысячи и более. Силам обороны Украины приходится отражать атаки противника, превосходящего в количестве личного состава и техники.
Статистика потерь России за предыдущие 5 дней (данные Генштаба ВСУ)
- 11 октября – уничтожено 820 оккупантов
- 12 октября – уничтожено 990 оккупантов
- 13 октября – уничтожено 1030 оккупантов
- 14 октября – уничтожено 970 оккупантов
- 15 октября – уничтожено 880 оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 15 октября 2023 года общие боевые потери России уже составляют 287 770 военных.