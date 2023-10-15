Українське підпілля інформує, що невдалі спроби штурмових дій окупантів на українські позиції обернулося величезними втратами для Росії. Сотні росіян щодня доставляють до моргів окупованого Донецька.
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У Донецьку є загроза спалаху інфекції
Однак у Донецьку критично не вистачає місця, тому тіла окупантів складають у коридорах та у подвір'ях моргів.
Повідомляється, що місцеві працівники б'ють на сполох через загрозу епідемічного спалаху інфекції. Річ у тім, що тіла окупантів складають в коридорах, на вулиці та інших приміщеннях, які не пристосовані для відповідного зберігання.
Окрім невдалих штурмів, окупанти зазнають втрат через роботу партизан. Підпілля допомагає Силам оборони ефективно вражати об'єкти ворога в тилу тимчасово окупованих територій.
Головне про втрати росіян
Приблизно з 11 жовтня втрати особового складу російської армії зросли удвічі. Збільшення втрат росіян збігається у часі з активними наступальними діями противника на Лимано-Куп'янському напрямку та в районі Авдіївки.
Якщо до цього протягом певного відтинку Росія втрачала щодня 300 – 500 військових, то в останні дні показники сягають до 1 тисячі і більше. Силам оборони України доводиться відбивати атаки противника, який переважає у кількості особового складу й техніки.
Статистика втрат Росії за попередні 5 днів (дані Генштабу ЗСУ)
- 11 жовтня – знищено 820 окупантів
- 12 жовтня – знищено 990 окупантів
- 13 жовтня – знищено 1030 окупантів
- 14 жовтня – знищено 970 окупантів
- 15 жовтня – знищено 880 окупантів
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 15 жовтня 2023 року загальні бойові втрати Росії вже складають 287 770 військових.