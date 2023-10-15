Рідні російських військових із 70 мотострілецького полку записали відеозвернення про своїх родичів. Чоловіки зникли під час боїв за Роботине, при цьому командування полку про долю військових жодної інформації не повідомляє, пише 24 Канал.

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Росіянки шукають своїх рідних, які воюють на Запорізькому напрямку

Кузнецова Наталія розповіла, що вкотре звертається, щоб їй допомогли знайти сина Пономарьова Даниїла Олеговича.

Жінка розповіла, що їй спершу говорили, що син нібито загинув, а потім сказали, що він важко поранений. Окупант півтора місяця не виходить на зв'язок.

Мати розповідає, що шукала Даниїла по госпіталях, але їй казали, що такої людини немає. Командування полку, за її словами, теж не дає ніякої інформації.

Росіянки розшукують своїх чоловіків і синів: дивіться відео

Ще одна росіянка бідкається, що розшукує свого чоловіка Єгорова Руслана Сергійовича, якого нібито не вивели з позицій у районі Вербового.

Інша жінка з Росії, яка шукає свого рідного, розповіла, що телефонував командир, який сказав, що її родича не змогли евакуювати, оскільки окупантів засипало землею в окопі.

За іншими свідченнями, як каже росіянка, її родич нібито підірвався на міні.

Росіянка Владімірова Тетяна Міхайловна розшукує чоловіка, який пропав у районі Роботиного. За її словами, по бліндажу, де був її чоловік, стався прильоти.

Ще одна росіянка шукає сина Кузнецов Міхаїла Юрійович 1990 року народження. Вона розповіла, що 4 жовтня її син пішов на бойове завдання і з ним зник зв'язок.

Росіянка бідкається, що командири не дають жодної інформації, адже нібито нічого не знають.