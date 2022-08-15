российские военные ежедневно несут потери в войне против Украины. А все потому, что наши военные делают максимум для того, чтобы выбить врага с нашей земли.

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Наблюдательной вышки больше нет

На видео, которое в сети выложил украинский активист Сергей Стерненко, можно увидеть результаты эффективной работы ВСУ. Наши военные с помощью дрона-камикадзе разрушили наблюдательную вышку врага.

В видео можно увидеть не только момент попадания "птички". Но и само падение. Вышка простояла несколько секунд, после чего аккуратно наклонилась вниз и перестала выполнять свои функции.

Дрон-камикадзе сбил вражескую вышку: смотрите видео

Как отметил Сергей Стерненко, это может быть та самая вышка в россии, о которой он рассказывал накануне. Тогда он делился информацией, которая распространялась по местным телеграм-каналам.

Там отметили, что вечером 14 августа в селе Козинка, что в Грайворонском районе Белгородской области, взорвали вышку. С ее помощью осматривали часть границы с Украиной.

Это интересно​! Известно, что это не просто вышка, а комплекс "Гренадер". Он предназначен для мониторинга ситуации вокруг и тушения возможных пожаров. Но враг эти установки употребляет и в других целях. Одна из которых – военное наблюдение.

Если мы уже заговорили об уничтоженной вышке, то не лишним будет упоминание о потерях врага в войне против Украины. С начала полномасштабного вторжения 43 750 оккупантов попали на "концерт кобзона". За прошедшие сутки свежие "билеты" получили 200 захватчиков.

Тысячи единиц техники теперь лом

Кроме того, на балансе вражеской армии стало гораздо меньше техники. У врага на 1 827 танков, 4 141 боевую бронированную машину, 985 артиллерийских систем, 261 единицу реактивных систем залпового огня, а также 136 единиц средств ПВО меньше.

А еще после 24 февраля оккупанты не досчитаются 233 самолетов, 195 вертолетов, 787 БпЛА оперативно-тактического уровня, 187 крылатых ракет, 15 судов, 3 044 автомобилей и автоцистерн, а также 92 единиц специальной техники.

Отметим, что больше всего потерь за прошедшие сутки враг понес именно на Донецком направлении. Там сейчас ведутся ожесточенные бои.

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