Авиация отправилась вслед за русским кораблем. Это произошло около 8 часов утра в небе над Донетчиной.

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15 августа около 08:00 подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск,

– говорится в сообщении.

Украинские военные опубликовали видео с места происшествия. На нем видно, как вертолет задымился и начал опускаться.

Смотрите видео "приземления" российского Ка-52:

Добавим, что остальные 2 вертолета Ка-52 ВСУ уничтожили на выходных. Вражескую технику умело ликвидировали подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Справка. российский боевой вертолет Ка-52 – это командирская машина армейской авиации, разведывающая целеуказания. Вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели.

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Потери россиян на войне против Украины

Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 200 путинских солдат, 12 танков, 15 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, вертолет и т.д. В целом россияне потеряли в Украине:

личного состава – 43 750 бойцов;

танков – 1827 единиц;

боевых бронированных машин – 4 141 единица;

артиллерийских систем – 985 единиц;

реактивных систем залпового огня – 261 единица;

средств ПВО – 136 единиц;

самолетов – 233 единиц;

вертолетов – 195 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 787 единиц;

крылатых ракет – 187 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3044 единиц;

специальной техники – 92 единицы.

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