Авиация отправилась вслед за русским кораблем. Это произошло около 8 часов утра в небе над Донетчиной.

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15 августа около 08:00 подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск,
– говорится в сообщении.

Украинские военные опубликовали видео с места происшествия. На нем видно, как вертолет задымился и начал опускаться.

Смотрите видео "приземления" российского Ка-52:

Добавим, что остальные 2 вертолета Ка-52 ВСУ уничтожили на выходных. Вражескую технику умело ликвидировали подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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Потери россиян на войне против Украины

Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 200 путинских солдат, 12 танков, 15 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, вертолет и т.д. В целом россияне потеряли в Украине:

  • личного состава – 43 750 бойцов;
  • танков – 1827 единиц;
  • боевых бронированных машин – 4 141 единица;
  • артиллерийских систем – 985 единиц;
  • реактивных систем залпового огня – 261 единица;
  • средств ПВО – 136 единиц;
  • самолетов – 233 единиц;
  • вертолетов – 195 единиц;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 787 единиц;
  • крылатых ракет – 187 единиц;
  • кораблей и катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3044 единиц;
  • специальной техники – 92 единицы.

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