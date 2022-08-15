Авиация отправилась вслед за русским кораблем. Это произошло около 8 часов утра в небе над Донетчиной.
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15 августа около 08:00 подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск,
– говорится в сообщении.
Украинские военные опубликовали видео с места происшествия. На нем видно, как вертолет задымился и начал опускаться.
Смотрите видео "приземления" российского Ка-52:
Добавим, что остальные 2 вертолета Ка-52 ВСУ уничтожили на выходных. Вражескую технику умело ликвидировали подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
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Потери россиян на войне против Украины
Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 200 путинских солдат, 12 танков, 15 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, вертолет и т.д. В целом россияне потеряли в Украине:
- личного состава – 43 750 бойцов;
- танков – 1827 единиц;
- боевых бронированных машин – 4 141 единица;
- артиллерийских систем – 985 единиц;
- реактивных систем залпового огня – 261 единица;
- средств ПВО – 136 единиц;
- самолетов – 233 единиц;
- вертолетов – 195 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 787 единиц;
- крылатых ракет – 187 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3044 единиц;
- специальной техники – 92 единицы.
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