Генштаб добавил новую категорию потерь России: что изменилось в сводках

С 3 мая Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины расширяет ежедневную статистику потерь российских войск, добавляя новую категорию – наземные робототехнические комплексы. Ранее такие системы не выделялись отдельно в сводках.

Что известно об изменениях в сводках?

Генеральный штаб обновляет подход к формированию ежедневной статистики потерь российских оккупационных войск. Отныне в сводках появится отдельная категория – наземные робототехнические комплексы.

Речь идет о различных типах дистанционно управляемых или автономных наземных платформ, которые враг применяет на поле боя. Ранее такие средства могли входить в другие категории техники или не выделялись отдельно.

До сих пор статистика потерь российских сил включала следующие категории:

личный состав;

танки;

боевые бронированные машины;

артиллерийские системы;

реактивные системы залпового огня;

средства противовоздушной обороны;

самолёты;

вертолёты;

беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня;

крылатые ракеты;

корабли и катера;

подводные лодки;

автомобильная техника и автоцистерны;

специальная техника.

Добавление новой категории позволит точнее оценивать использование Россией современных технологий в войне и эффективность их уничтожения украинскими силами.

Что известно о потерях России по состоянию на 2 мая?

Украинские Силы обороны продолжают эффективно уничтожать российские войска и их вооружение на разных направлениях фронта. Вследствие этого общие потери врага неуклонно растут.

Как сообщил Генштаб, общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года и по состоянию на 2 мая 2026 года являются значительными как в живой силе, так и в технике.

В частности, речь идет о более чем 1,33 миллиона ликвидированного личного состава: только за последние сутки эта цифра выросла более чем на тысячу. Также российская армия потеряла более 11,9 тысячи танков и 24,5 тысячи боевых бронированных машин.

Существенными являются и потери в артиллерии – более 41 тысячи систем, а также более 1,7 тысячи реактивных систем залпового огня. Кроме того, уничтожено более 1,3 тысячи средств противовоздушной обороны. Потери российской авиации остаются на уровне более 400 самолетов и 300 вертолетов.

В то же время украинские военные активно сбивают беспилотники: общее количество уничтоженных БПЛА оперативно-тактического уровня уже превышает 267 тысяч, и только за сутки этот показатель вырос более чем на две тысячи.

Также Россия потеряла более 4,5 тысячи крылатых ракет, десятки кораблей и катеров, а также несколько подводных лодок. Значительны потери в автомобильной технике и автоцистернах, ведь их количество превышает 93 тысячи, а также в специальной технике, которой уничтожено более 4 тысяч единиц.

