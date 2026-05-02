Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Что известно об изменениях в сводках?
Генеральный штаб обновляет подход к формированию ежедневной статистики потерь российских оккупационных войск. Отныне в сводках появится отдельная категория – наземные робототехнические комплексы.
Речь идет о различных типах дистанционно управляемых или автономных наземных платформ, которые враг применяет на поле боя. Ранее такие средства могли входить в другие категории техники или не выделялись отдельно.
До сих пор статистика потерь российских сил включала следующие категории:
- личный состав;
- танки;
- боевые бронированные машины;
- артиллерийские системы;
- реактивные системы залпового огня;
- средства противовоздушной обороны;
- самолёты;
- вертолёты;
- беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня;
- крылатые ракеты;
- корабли и катера;
- подводные лодки;
- автомобильная техника и автоцистерны;
- специальная техника.
Добавление новой категории позволит точнее оценивать использование Россией современных технологий в войне и эффективность их уничтожения украинскими силами.
Что известно о потерях России по состоянию на 2 мая?
Украинские Силы обороны продолжают эффективно уничтожать российские войска и их вооружение на разных направлениях фронта. Вследствие этого общие потери врага неуклонно растут.
Как сообщил Генштаб, общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года и по состоянию на 2 мая 2026 года являются значительными как в живой силе, так и в технике.
В частности, речь идет о более 1,33 миллионах ликвидированного личного состава, причем только за последние сутки эта цифра выросла более чем на тысячу. Также российская армия потеряла более 11,9 тысяч танков и 24,5 тысяч боевых бронированных машин.
Существенными являются и потери в артиллерии – более 41 тысячи систем, а также более 1,7 тысячи реактивных систем залпового огня. Кроме того, уничтожено более 1,3 тысячи средств противовоздушной обороны. Потери российской авиации остаются на уровне более 400 самолетов и 300 вертолетов.
В то же время украинские военные активно сбивают беспилотники – общее количество уничтоженных БпЛА оперативно-тактического уровня уже превышает 267 тысяч, и только за сутки этот показатель вырос более чем на две тысячи.
Также Россия потеряла более 4,5 тысяч крылатых ракет, десятки кораблей и катеров, а также несколько подводных лодок. Значительны потери в автомобильной технике и автоцистернах, ведь их количество превышает 93 тысячи, а также в специальной технике, которой уничтожено более 4 тысяч единиц.
Какие важное вооружение недавно потеряла Россия?
В России на военном аэродроме "Шагол" в Челябинске зафиксировано поражение боевых самолетов. По предварительным данным, повреждены по меньшей мере четыре воздушных судна, среди которых современные истребители Су-57 и Су-34. Поражение подтверждено по результатам спутниковой доразведки.
Украинские морские дроны ночью 30 апреля поразили российские катера "Соболь" и "Грачонок" возле Керченского моста. Оба корабля входили в систему его охраны и должны были противодействовать надводным и подводным угрозам. Речь идет не о малых лодках, а о полноценных 30-метровых боевых единицах.