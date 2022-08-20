Как пошутили в Генштабе, это "неудачная попытка запуска российских танкистов в космос." Защитники пообещали, что будут пытаться и дальше отправлять туда российских захватчиков.

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Эпическое видео с ликвидацией российских танкистов

На видео, обнародованном в Генштабе, видно, как взрывается колонна российских танков. Сколько именно вражеской техники было уничтожено после этого удара – не уточняется. Однако выглядит довольно масштабно.

Последние потери врага

За минувшие сутки, 19 августа, ВСУ уничтожили 8 вражеских танков. Также удалось уничтожить две артиллерийские системы, 17 боевых бронированных машин, 8 БпЛА, 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы автомобильной техники.

Вчера было ликвидировано около 200 российских военных. Больше всего потерь враг понес на Донецком направлении.

В целом с 24 февраля 2022 года удалось уничтожить почти 45 тысяч личного состава агрессора и много техники, в частности:

танков – 1907,

боевых бронированных машин – 4212,

артиллерийских систем – 1018,

РСЗО – 266,

средств ПВО – 141,

самолетов – 234,

вертолетов – 197,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 803,

крылатых ракет – 190,

кораблей / катеров – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3137,

специальной техники – 93.

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