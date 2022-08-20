Как пошутили в Генштабе, это "неудачная попытка запуска российских танкистов в космос." Защитники пообещали, что будут пытаться и дальше отправлять туда российских захватчиков.
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Эпическое видео с ликвидацией российских танкистов
На видео, обнародованном в Генштабе, видно, как взрывается колонна российских танков. Сколько именно вражеской техники было уничтожено после этого удара – не уточняется. Однако выглядит довольно масштабно.
Последние потери врага
За минувшие сутки, 19 августа, ВСУ уничтожили 8 вражеских танков. Также удалось уничтожить две артиллерийские системы, 17 боевых бронированных машин, 8 БпЛА, 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы автомобильной техники.
Вчера было ликвидировано около 200 российских военных. Больше всего потерь враг понес на Донецком направлении.
В целом с 24 февраля 2022 года удалось уничтожить почти 45 тысяч личного состава агрессора и много техники, в частности:
- танков – 1907,
- боевых бронированных машин – 4212,
- артиллерийских систем – 1018,
- РСЗО – 266,
- средств ПВО – 141,
- самолетов – 234,
- вертолетов – 197,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 803,
- крылатых ракет – 190,
- кораблей / катеров – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3137,
- специальной техники – 93.
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