Как пошутили в Генштабе, это "неудачная попытка запуска российских танкистов в космос." Защитники пообещали, что будут пытаться и дальше отправлять туда российских захватчиков.

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Эпическое видео с ликвидацией российских танкистов

На видео, обнародованном в Генштабе, видно, как взрывается колонна российских танков. Сколько именно вражеской техники было уничтожено после этого удара – не уточняется. Однако выглядит довольно масштабно.

Последние потери врага

За минувшие сутки, 19 августа, ВСУ уничтожили 8 вражеских танков. Также удалось уничтожить две артиллерийские системы, 17 боевых бронированных машин, 8 БпЛА, 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы автомобильной техники.

Вчера было ликвидировано около 200 российских военных. Больше всего потерь враг понес на Донецком направлении.

В целом с 24 февраля 2022 года удалось уничтожить почти 45 тысяч личного состава агрессора и много техники, в частности:

  • танков – 1907,
  • боевых бронированных машин – 4212,
  • артиллерийских систем – 1018,
  • РСЗО – 266,
  • средств ПВО – 141,
  • самолетов – 234,
  • вертолетов – 197,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 803,
  • крылатых ракет – 190,
  • кораблей / катеров – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3137,
  • специальной техники – 93.

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