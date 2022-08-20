Як пожартували у Генштабі, це "невдала спроба запуску російських танкістів в космос." Захисники пообіцяли, що будуть намагатися й надалі відправляти туди російських загарбників.

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Епічне відео з ліквідацією російських танкістів

На відео, яке оприлюднили у Генштабі, видно як вибухає колона російських танків. Скільки саме ворожої техніки було знищено після цього удару – не уточнюється. Проте виглядає доволі масштабно.

Останні втрати ворога

За минулу добу, 19 серпня, ЗСУ знищили 8 ворожих танків. Також вдалося знищити 2 артилерійські системи, 17 бойових броньованих машин, 8 БпЛА, 7 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці автомобільної техніки.

Вчора було ліквідовано близько 200 російських військових. Найбільше втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

А загалом від 24 лютого 2022 року вдалось знищити майже 45 тисяч особового складу агресора та багато техніки, зокрема:

танків – 1907,

бойових броньованих машин – 4212,

артилерійських систем – 1018,

РСЗВ – 266,

засоби ППО – 141,

літаків – 234,

гелікоптерів – 197,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 803,

крилаті ракети – 190,

кораблі / катери – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3137,

спеціальна техніка – 93.

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