Як пожартували у Генштабі, це "невдала спроба запуску російських танкістів в космос." Захисники пообіцяли, що будуть намагатися й надалі відправляти туди російських загарбників.
До теми Повітряні сили ЗСУ знищили ще 3 ворожі безпілотники
Епічне відео з ліквідацією російських танкістів
На відео, яке оприлюднили у Генштабі, видно як вибухає колона російських танків. Скільки саме ворожої техніки було знищено після цього удару – не уточнюється. Проте виглядає доволі масштабно.
Останні втрати ворога
За минулу добу, 19 серпня, ЗСУ знищили 8 ворожих танків. Також вдалося знищити 2 артилерійські системи, 17 бойових броньованих машин, 8 БпЛА, 7 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці автомобільної техніки.
Вчора було ліквідовано близько 200 російських військових. Найбільше втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.
А загалом від 24 лютого 2022 року вдалось знищити майже 45 тисяч особового складу агресора та багато техніки, зокрема:
- танків – 1907,
- бойових броньованих машин – 4212,
- артилерійських систем – 1018,
- РСЗВ – 266,
- засоби ППО – 141,
- літаків – 234,
- гелікоптерів – 197,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 803,
- крилаті ракети – 190,
- кораблі / катери – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3137,
- спеціальна техніка – 93.
До теми – що вміють безпілотники ScanEagle, які передадуть ЗСУ: дивіться відео