База с лодками, техника и более 100 оккупантов: ВСУ на Херсонщине нанесли бешеные потери врагу

За минувшие сутки ВСУ уничтожили на временно оккупированной части Херсонской области вражескую базу с лодками. Кроме того, украинские защитники также ликвидировали более 100 захватчиков.

Данные о потерях подтверждении ГУР МО. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает 24 Канал.

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Безумные потери врага на Херсонщине

Контрбатарейная борьба ВСУ в Херсонской области за минувшие сутки дала значительные результаты. В результате успешной работы на левом берегу была ликвидирована база оккупантов с лодками и более 100 россиян.

По словам Гуменюк, там размещалось около 20 лодок, которые россияне украли у херсонцев и переоборудовали под свои нужды. Кроме того, ВСУ успешно отработали и по месту сосредоточения автобронетанковой техники российских захватчиков – около 27 единиц, а также 2 крупнокалиберных пушки.

Та работа, которую вчера наблюдали с мощными взрывами на левом берегу, была достаточно результативной. В том числе – и по ослаблению сил оккупантов. Это касается практически всей зоны, где они располагались,

– заявила Гуменюк.

Из-за колоссальных потерь враг пытается более равномерно подтягивать резервы из временно оккупированного Крыма. Однако в большинстве случаев они идут на Запорожское и Донецкое направление. В Херсонской области россияне уделяют большее внимание восстановлению и подготовке тех подразделений, которые затем будут применены в более активных действиях.

"На данном этапе, резко изменившейся с разливом воды, ни степень подготовки подразделений не позволяет им более или менее активных действий. Они в глубокой обороне", – подчеркнула Гуменюк, комментируя ситуацию на Херсонщине.

ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов

В Херсонской области украинские защитники и защитницы наносят колоссальные потери россиянам. В частности, в поселке Рыково ликвидировали склад боеприпасов.

В сети утверждают, что из уничтоженного вражеского состава боеприпасы везли не только в Херсонскую область, но и в Запорожское направление. Этот состав россияне использовали в течение 8 месяцев и охраняли его элитные российские подразделения. В результате его уничтожения погибли по меньшей мере 52 захватчика и немало раненых.

Взрывы были столь мощными, что дым от них зафиксировали даже на спутниковых снимках.