Силы обороны ликвидировали российского полковника Лебедева на Харьковщине

Наши защитники ликвидировали очередного высокопоставленного российского военного преступника. Им оказался полковник Лебедев.

Вечером 26 июля в ОСГВ "Хортица" рассказали об успешной ликвидации вражеского офицера, передает 24 Канал.

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Что известно о гибели полковника Лебедева?

По оперативной информации, воины Сил обороны уничтожили командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии полковника Лебедева, командовавшего штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении.

Напомним, что в начале июля 2025 года оккупанты открыли новое направление наступления на Харьковщине. Они зашли в населенный пункт Милово, постепенно расширяя плацдарм. В Институте изучения войны предполагают, что россияне попытаются расширить выступ северо-восточнее Великого Бурлука и захватить Хатнее перед последующей атакой на сам населенный пункт.

Захват Великого Бурлука осложнил бы украинскую оборону на Харьковском (в районе Волчанска) и Купянском (в районе Двуречной) направлениях.