Владимир Орноев пожаловался, что "двухсотые" просто лежат на поле, а российское минобороны не делает ничего, чтобы их доставить домой.

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"Министерство обороны ничего не делает"

На опубликованном отрывке разговора мэр Свирска говорит о 7 погибших. Также добавляет, что еще один груз 200 лежит на поле.

Министерство обороны ничего не делает для того, чтобы доставить нам этого парня. Таких примеров очень много негативных, когда наши ребята лежат там,

– заявил Орноев.

Мэр Свирская рассказывает о потерях и жалуется на российское минобороны: смотрите видео

Также он добавил, что губернатор находился в 39 полку. Мэр заверил, уже бил тревогу из-за того, что захватчиков бросают невооруженных. В российском городе готовят "гуманитарную помощь".

"Добровольные пожертвования жителей. Бюджетная сфера, администрация. Я полечу туда. Да, мы своих ребят поддерживаем, потому что, к сожалению, информация не совсем хорошая идет оттуда. Полк 1439 года находился в, наверное, самых тяжелых условиях. 9-я и 10-я и рота снова сейчас пошли на передовую. Снова пошли в окопы", – подчеркнул Орноев.

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Потери России по состоянию на утро 3 апреля

С начала полномасштабной войны украинские защитники уже отправили на тот свет более 175 тысяч оккупантов.

Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 610 захватчиков. Общие потери врага в технике поражают. К примеру, только танков наши воины уничтожили уже 3619 единиц. Больше о потерях России читайте здесь.