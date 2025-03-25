С начала полномасштабного вторжения потери России достигли 905 940 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери оккупантов по состоянию на 25 марта

  • Личного состава – около 905 940 (+1 180),
  • танков – 10 425 (+5),
  • боевых бронированных машин – 21 670 (+18),
  • артиллерийских систем – 25 190 (+61),
  • РСЗО – 1 341 (+3),
  • средств ПВО – 1 117 (+0),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 30 759 (+118),
  • крылатых ракет – 3 121 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 41 824 (+98),
  • специальной техники – 3 785 (+0).

Инфографика Генштаба ВСУ
Потери врага на 25 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ