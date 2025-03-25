С начала полномасштабного вторжения потери России достигли 905 940 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери оккупантов по состоянию на 25 марта

Личного состава – около 905 940 (+1 180),

танков – 10 425 (+5),

боевых бронированных машин – 21 670 (+18),

артиллерийских систем – 25 190 (+61),

РСЗО – 1 341 (+3),

средств ПВО – 1 117 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 30 759 (+118),

крылатых ракет – 3 121 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 41 824 (+98),

специальной техники – 3 785 (+0).



Потери врага на 25 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ