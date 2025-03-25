С начала полномасштабного вторжения потери России достигли 905 940 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери оккупантов по состоянию на 25 марта
- Личного состава – около 905 940 (+1 180),
- танков – 10 425 (+5),
- боевых бронированных машин – 21 670 (+18),
- артиллерийских систем – 25 190 (+61),
- РСЗО – 1 341 (+3),
- средств ПВО – 1 117 (+0),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 30 759 (+118),
- крылатых ракет – 3 121 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 41 824 (+98),
- специальной техники – 3 785 (+0).
Потери врага на 25 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ