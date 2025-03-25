З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягнули 905 940 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати окупантів станом на 25 березня
- Особового складу – близько 905 940 (+1 180),
- танків – 10 425 (+5),
- бойових броньованих машин – 21 670 (+18),
- артилерійських систем – 25 190 (+61),
- РСЗВ – 1 341 (+3),
- засобів ППО – 1 117 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30 759 (+118),
- крилатих ракет – 3 121 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41 824 (+98),
- спеціальної техніки – 3 785 (+0).
Втрати ворога на 25 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ