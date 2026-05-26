Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Опять более тысячи оккупантов и гора сожженной техники: потери врага на 26 мая
26 мая, 07:17
2

Опять более тысячи оккупантов и гора сожженной техники: потери врага на 26 мая

Татьяна Бабич

Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет преимущество на фронте. Успехи наших бойцов не могли не сказаться на количестве ликвидированных оккупантов и их техники.

Речь идет как об эффективных действиях на линии соприкосновения, так и об ударах по тылу противника. О новых потерях российской армии сообщает Генштаб ВСУ.

Смотрите также "Минус" антенны радиосвязи, оккупанты и техника: ГПСУ атаковали вражеские цели под Волчанском

Какие потери в России по состоянию на 26 мая 2026 года?

По данным Генштаба, общие потери оккупационной армии с начала агрессии на Украину в 2022 году составляют:

  • личного состава – около 1 357 950 (+1010);
  • танков – 11 954 (+1);
  • боевых бронированных машин – 24 615 (+7);
  • артиллерийских систем – 42 751 (+64);
  • РСЗО – 1 804 (+2);
  • средств ПВО – 1 397 (+1);
  • самолетов – 436 (+0);
  • вертолетов – 353 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 312 035 (+1 790);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 475 (+10);
  • крылатых ракет – 4 632 (+0);
  • кораблей и катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 99 374 (+374);
  • специальной техники – 4 221 (+3).


Потери врага / Инфографика Генштаба

Какими были последние успешные операции ВСУ против врага?

25 мая Воздушные силы ударили ракетами Storm Shadow по важному пункту управления и связи российских войск в Луганской области.

В мае Силы обороны также поразили полигон спецбатальона Росгвардии "Ахмат" в Курской области страны-агрессора. По сообщениям, в результате атаки погибло значительное количество оккупантов – телеграмм-канал Exilenova+ писал примерно о 60 ликвидированных.

Кроме того, 23 мая украинские подразделения атаковали объекты топливной и военной инфраструктуры в России. Под удар попали нефтяной терминал "Шесхарис" и нефтебаза "Грушевая" возле Новороссийска, где после попаданий возникли пожары.

Связанные темы:

Война России с Украиной
Потери врага