Опять более тысячи оккупантов и гора сожженной техники: потери врага на 26 мая

Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет преимущество на фронте. Успехи наших бойцов не могли не сказаться на количестве ликвидированных оккупантов и их техники.

Речь идет как об эффективных действиях на линии соприкосновения, так и об ударах по тылу противника. О новых потерях российской армии сообщает Генштаб ВСУ.

Смотрите также "Минус" антенны радиосвязи, оккупанты и техника: ГПСУ атаковали вражеские цели под Волчанском

Какие потери в России по состоянию на 26 мая 2026 года?

По данным Генштаба, общие потери оккупационной армии с начала агрессии на Украину в 2022 году составляют:

личного состава – около 1 357 950 (+1010);

танков – 11 954 (+1);

боевых бронированных машин – 24 615 (+7);

артиллерийских систем – 42 751 (+64);

РСЗО – 1 804 (+2);

средств ПВО – 1 397 (+1);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 312 035 (+1 790);

наземных робототехнических комплексов – 1 475 (+10);

крылатых ракет – 4 632 (+0);

кораблей и катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 99 374 (+374);

специальной техники – 4 221 (+3).



Потери врага / Инфографика Генштаба

Какими были последние успешные операции ВСУ против врага?

25 мая Воздушные силы ударили ракетами Storm Shadow по важному пункту управления и связи российских войск в Луганской области.

В мае Силы обороны также поразили полигон спецбатальона Росгвардии "Ахмат" в Курской области страны-агрессора. По сообщениям, в результате атаки погибло значительное количество оккупантов – телеграмм-канал Exilenova+ писал примерно о 60 ликвидированных.

Кроме того, 23 мая украинские подразделения атаковали объекты топливной и военной инфраструктуры в России. Под удар попали нефтяной терминал "Шесхарис" и нефтебаза "Грушевая" возле Новороссийска, где после попаданий возникли пожары.