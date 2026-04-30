За сутки ликвидировано почти 1500 оккупантов: потери врага на 30 апреля

Оккупанты продолжают в больших количествах гибнуть на украинской земле. Россия дорого платит за свою агрессию, однако пока не останавливается.

Обновленные данные по общим потерям России в войне против Украины сообщили в Генштабе ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 30 апреля?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 30 апреля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 330 290 (+1 470) человек;

танков – 11 901 (+7);

боевых бронированных машин – 24 493 (+7);

артиллерийских систем – 40 944 (+119);

РСЗО – 1 756 (+1);

средств ПВО – 1 356 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 263 360 (+1 327);

крылатых ракет – 4 579 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 92 606 (+375);

специальной техники – 4 148 (+2).



Потери России на 30 апреля 2026 года / Фото Генштаб

