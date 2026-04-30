За сутки ликвидировано почти 1500 оккупантов: потери врага на 30 апреля
- Россия с начала вторжения потеряла около 1 330 290 человек и 11 901 танк по состоянию на 30 апреля 2026 года.
- Общие потери включают 24 493 боевых бронированных машин, 40 944 артиллерийских систем, и 263 360 БпЛА.
Оккупанты продолжают в больших количествах гибнуть на украинской земле. Россия дорого платит за свою агрессию, однако пока не останавливается.
Обновленные данные по общим потерям России в войне против Украины сообщили в Генштабе ВСУ.
Смотрите также Уже не скрывают: какие потери Северной Кореи на войне с Украиной
Какие потери России по состоянию на 30 апреля?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 30 апреля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 330 290 (+1 470) человек;
- танков – 11 901 (+7);
- боевых бронированных машин – 24 493 (+7);
- артиллерийских систем – 40 944 (+119);
- РСЗО – 1 756 (+1);
- средств ПВО – 1 356 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 263 360 (+1 327);
- крылатых ракет – 4 579 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 92 606 (+375);
- специальной техники – 4 148 (+2).
Потери России на 30 апреля 2026 года / Фото Генштаб
Последние новости о российских потерях
Украинские военные попали в российскую радиолокационную станцию "Небо-М". Комплекс стоимостью 100 миллионов долларов выведен из строя.
Украинские военные в начале марта 2026 года уничтожили 40 кадыровцев и ранили еще 80 во время масштабного удара.
В ГУР подчеркнули, что это самые большие потери подразделения росгвардии "Ахмат" с 2022 года.