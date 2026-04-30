Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины За сутки ликвидировано почти 1500 оккупантов: потери врага на 30 апреля
30 апреля, 06:54
2

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Россия с начала вторжения потеряла около 1 330 290 человек и 11 901 танк по состоянию на 30 апреля 2026 года.
  • Общие потери включают 24 493 боевых бронированных машин, 40 944 артиллерийских систем, и 263 360 БпЛА.

Оккупанты продолжают в больших количествах гибнуть на украинской земле. Россия дорого платит за свою агрессию, однако пока не останавливается.

Обновленные данные по общим потерям России в войне против Украины сообщили в Генштабе ВСУ.

Смотрите также Уже не скрывают: какие потери Северной Кореи на войне с Украиной

Какие потери России по состоянию на 30 апреля?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 30 апреля 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 330 290 (+1 470) человек;
  • танков – 11 901 (+7);
  • боевых бронированных машин – 24 493 (+7);
  • артиллерийских систем – 40 944 (+119);
  • РСЗО – 1 756 (+1);
  • средств ПВО – 1 356 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 263 360 (+1 327);
  • крылатых ракет – 4 579 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 92 606 (+375);
  • специальной техники – 4 148 (+2).


Потери России на 30 апреля 2026 года / Фото Генштаб

Последние новости о российских потерях

  • Украинские военные попали в российскую радиолокационную станцию "Небо-М". Комплекс стоимостью 100 миллионов долларов выведен из строя.

  • Украинские военные в начале марта 2026 года уничтожили 40 кадыровцев и ранили еще 80 во время масштабного удара.

  • В ГУР подчеркнули, что это самые большие потери подразделения росгвардии "Ахмат" с 2022 года.

Связанные темы:

Война России с Украиной
Генштаб
Потери врага