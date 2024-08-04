Силы обороны уничтожают личный состав российской армии и технику. В Генштабе обновили статистику потерь врага по состоянию на утро 4 августа.
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Потери врага 4 августа
- личного состава – около 582910 (+1150) человек,
- танков – 8411 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 16255 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 16276 (+59) ед,
- РСЗО – 1138 (+3) ед,
- средства ПВО – 911 (+3) ед,
- самолетов – 363 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13103 (+41),
- крылатые ракеты – 2412 (+2),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 22006 (+80) ед 22006 (+80) ед,
- специальная техника – 2734 (+11)
В Генштабе отметили, что цифры ориентировочные из-за высокой интенсивности боев.
Потери россиян сегодня / Инфографика Генштаба