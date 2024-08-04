Силы обороны уничтожают личный состав российской армии и технику. В Генштабе обновили статистику потерь врага по состоянию на утро 4 августа.

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Потери врага 4 августа

  • личного состава – около 582910 (+1150) человек,
  • танков – 8411 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 16255 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 16276 (+59) ед,
  • РСЗО – 1138 (+3) ед,
  • средства ПВО – 911 (+3) ед,
  • самолетов – 363 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13103 (+41),
  • крылатые ракеты – 2412 (+2),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22006 (+80) ед 22006 (+80) ед,
  • специальная техника – 2734 (+11)

В Генштабе отметили, что цифры ориентировочные из-за высокой интенсивности боев.


Потери россиян сегодня / Инфографика Генштаба