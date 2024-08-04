Сили оборони нищать особовий склад російської армії та техніку. У Генштабі оновили статистику втра ворога станом на ранок 4 серпня.

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Втрати ворога 4 серпня

особового складу – близько 582910 (+1150) осіб,

танків – 8411 (+5) од,

бойових броньованих машин – 16255 (+17) од,

артилерійських систем – 16276 (+59) од,

РСЗВ – 1138 (+3) од,

засоби ППО – 911 (+3) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13103 (+41),

крилаті ракети – 2412 (+2),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22006 (+80) од,

спеціальна техніка – 2734 (+11).

У Генштабі зазначили, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.



Втрати росіян сьогодні / Інфографіка Генштабу