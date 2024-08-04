Сили оборони нищать особовий склад російської армії та техніку. У Генштабі оновили статистику втра ворога станом на ранок 4 серпня.

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Втрати ворога 4 серпня

  • особового складу – близько 582910 (+1150) осіб,
  • танків – 8411 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 16255 (+17) од,
  • артилерійських систем – 16276 (+59) од,
  • РСЗВ – 1138 (+3) од,
  • засоби ППО – 911 (+3) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13103 (+41),
  • крилаті ракети – 2412 (+2),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22006 (+80) од,
  • спеціальна техніка – 2734 (+11).

У Генштабі зазначили, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.


Втрати росіян сьогодні / Інфографіка Генштабу