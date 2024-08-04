Сили оборони нищать особовий склад російської армії та техніку. У Генштабі оновили статистику втра ворога станом на ранок 4 серпня.
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Втрати ворога 4 серпня
- особового складу – близько 582910 (+1150) осіб,
- танків – 8411 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 16255 (+17) од,
- артилерійських систем – 16276 (+59) од,
- РСЗВ – 1138 (+3) од,
- засоби ППО – 911 (+3) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13103 (+41),
- крилаті ракети – 2412 (+2),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22006 (+80) од,
- спеціальна техніка – 2734 (+11).
У Генштабі зазначили, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.
Втрати росіян сьогодні / Інфографіка Генштабу