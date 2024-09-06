По состоянию на утро 6 сентября потери России в полномасштабной войне против Украины превысили 622720 бойцов. Наше государство постоянно совершенствует оружие, в частности ударные дроны, чтобы уничтожать захватчиков еще эффективнее.

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Сколько солдат и техники потеряли оккупанты на сегодня

Потери врага:

личного состава 622720 – около (+1170);

танков – 8631 (+7);

боевых бронированных машин – 16878 (+9);

артиллерийских систем – 17745 (+20);

РСЗО – 1178 (+1);

средств ПВО – 941 (+1);

самолетов – 368 (+0);

вертолетов – 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14732 (+74);

крылатых ракет – 2587 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 24116 (+72);

специальной техники – 3037 (+13).



Потери России на 6 сентября 2024 года / Инфографика Генштаба