Масштабируется не только производство дальнобойных дронов, которые могут поражать военные объекты вглубь России. Но и те, что уничтожают вражеские объекты на территории Украины. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал автор и руководитель проекта "ОЧИ", советник командующего Сухопутных войск Александр Дмитриев "Тихоход".

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Отрасль дронов развивается очень быстро

Беспилотные системы, хоть и не заменяют, но увеличивают возможности Вооруженных Сил Украины уничтожать вражеские цели. Поговаривают, что дроны даже компенсируют дефицит артиллерии на фронте. Однако, конечно, в полной мере это невозможно сделать.

На сегодня мы все же видим огромный процент поражения от FPV-дронов и сбросов. Мы наращиваем эти возможности. Я уверен, что, как сейчас, БпЛА помогают артиллерии поражать цели, так и постепенно отдельные разработки смогут поражать летательные цели. То есть будут работать как ПВО,

– отметил Александр Дмитриев.

К разработкам новых дронов приобщается много волонтеров, компаний и партнеров.

Невероятные результаты украинских FPV

Собственно, уже сейчас результаты украинских дронов поражают. Так, недавно был зафиксирован случай сбития российского разведывательного дрона ZALA Lancet украинским FPV. По словам "Тихохода", это была целенаправленная работа, работал опытный экипаж.

Сбитие российского дрона / Телеграм-канал Сергея Стерненко

Но не разведывательными дронами едиными. В начале августа спецназовцы СБУ впервые в истории поразили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона. Пока такие случаи единичны, но в перспективе такое может происходить все чаще.

Мы развиваемся. Возможно, даже в этом году мы увидим, как работают наши дроны по воздушным целям врага, которые к нам долетают,

– добавил Дмитриев.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что выйти на производство 1,5 – 2 миллиона дронов в год – вполне реально для Украины. Хотя еще в начале 2024 года планировался выпуск миллиона дронов.