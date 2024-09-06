Станом на ранок 6 вересня втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищили 622720 бійців. Наша держава постійно вдосконалює зброю, зокрема ударні дрони, щоб знищувати загарбників ще ефективніше.
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Скільки солдатів і техніки втратили окупанти на сьогодні
Втрати ворога:
- особового складу 622720 – близько (+1170);
- танків – 8631 (+7);
- бойових броньованих машин – 16878 (+9);
- артилерійських систем – 17745 (+20);
- РСЗВ – 1178 (+1);
- засобів ППО – 941 (+1);
- літаків – 368 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14732 (+74);
- крилатих ракет – 2587 (+0);
- кораблів /катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24116 (+72);
- спеціальної техніки – 3037 (+13).
Втрати Росії на 6 вересня 2024 року / Інфографіка Генштабу