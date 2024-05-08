При этом общие потери врага по состоянию на 8 составляют впечатляющих 477 430 военных. Кроме этого ВСУ уничтожили более 7 тысяч танков, более 14 тысяч боевых машин и более 12 тысяч артсистем.
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Потери агрессора на 8 мая
- Личного состава – около 477 430 (+970),
- танков – 7 418 (+13),
- боевых бронированных машин – 14 246 (+19),
- артиллерийских систем – 12 317 (+30),
- РСЗО – 1 057 (+0),
- средств ПВО – 792 (+0),
- самолетов – 349 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 9 728 (+11),
- крылатых ракет – 2 151 (+2),
- кораблей/катеров – 26 (+0),
- подводных лодок – (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 16 549 (+40),
- специальной техники – 2 019 (+2).
Потери врага по состоянию на 8 мая 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Удары по колонне танков
Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины 7 апреля обнародовали мощное видео отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Бойцы подразделения BULAVA нанесли серии точных ударов по колонне вражеских танков, которая пыталась идти в наступление.
Как следствие – планы врага были сорваны, а статистика уничтоженной российской техники снова пополнилась новыми экземплярами.