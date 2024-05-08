При цьому загальні втрати ворога станом на 8 становлять разючих 477 430 військових. Окрім цього ЗСУ знищили понад 7 тисяч танків, більш як 14 тисяч бойових машин та більш ніж 12 тисяч артсистем.
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Втрати агресора на 8 травня
- Особового складу – близько 477 430 (+970),
- танків – 7 418 (+13),
- бойових броньованих машин – 14 246 (+19),
- артилерійських систем – 12 317 (+30),
- РСЗВ – 1 057 (+0),
- засобів ППО – 792 (+0),
- літаків – 349 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 728 (+11),
- крилатих ракет – 2 151 (+2),
- кораблів/катерів – 26 (+0),
- підводних човнів – (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 549 (+40),
- спеціальної техніки – 2 019 (+2).
Втрати ворога станом на 8 травня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Удари по колоні танків
Сухопутні війська Збройних Сил України 7 квітня оприлюднили потужне відео окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Бійці підрозділу BULAVA завдали серії влучних ударів по колоні ворожих танків, яка намагалася йти у наступ.
Як наслідок – плани ворога були зірвані, а статистика знищеної російської техніки знову поповнилася новими екземплярами.