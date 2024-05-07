Так, украинские защитники осуществили ряд успешных ударов по колонне российских танков, которые шли в наступление. Впрочем, очевидно оккупантам “не повезло”, поскольку они попали под мощные удары “птичек” Сил обороны Украины.

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Поразили сразу несколько танков

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины обнародовали мощное видео отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Бойцы подразделения BULAVA нанесли серию точных ударов по колонне вражеских танков, которая пыталась идти в наступление.

Подразделение BULAVA Отдельной президентской бригады своеобразно отмечает Пасху. Отработали по колонне танков, которая шла в наступление. "Побили яйца" россиянам, уничтожили планы, дали отдохнуть вечным сном экипажу. Настроение – праздничное,

– говорится в сообщении Президентской бригады ВСУ.

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Заметим, что в течение последних суток Силы обороны ликвидировали еще 1160 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили десятки единиц вражеской техники. Так, общие потери агрессора уже превысили ориентировочно 476 тысяч бойцов.

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