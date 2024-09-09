Представитель Оперативно-тактической группировки "Харьков", полковник Виталий Саранцев рассказал, что россияне никогда не называют потерь и не указывают их. Хотя только за сутки теряют более 1000 солдат.

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Как роспропаганда говорит о потерях

Они (россияне – 24 Канал) даже смеются над нами, когда мы чтим наших погибших. Мол, в Украине отмечают только дни памяти и чествования погибших, а россияне празднуют только победы,

– пояснил Саранцев.

Он также пояснил, что такие действия российских оккупантов в очередной раз доказывают, что у врагов с нами разные ценности, исторические цели, разный исторический опыт.

"Для нас важно сохранить память о погибших, объединить общество и двигаться вперед. Мы хотим построить сильное, демократическое независимое государство, где каждый человек будет чувствовать себя в безопасности. Россия же стремится доминировать, запугивать и покорять другие народы", – заверил спикер.

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Он добавил, что россияне привыкли к смертям и перестали ценить жизнь. По словам Саранцева, это еще одно доказательство деградации российского общества.