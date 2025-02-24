Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на обзор опубликованный в X (Twitter) британского Минобороны. Британская разведка отмечает, что качество российских войск резко упало, а Кремль готов жертвовать людьми ради продвижения.

Читайте также Цифра огромная: Сырский назвал безвозвратные потери России за 3 года войны в Украине

Огромные потери не останавливают Россию

За время полномасштабного вторжения Россия потеряла более 860 тысяч военных убитыми и ранеными, а также не менее 3750 танков и 8400 бронированных машин.

Из-за этого качество российских войск значительно ухудшилось – большинство новобранцев проходят минимальную подготовку, а командование использует тактику "массы над качеством", жертвуя людьми ради продвижения.

Россия компенсирует потери техники за счет запасов советских танков и бронетехники. В то же время, несмотря на большие потери, армия России продолжает наступления благодаря количественному превосходству и готовности кремлевского руководства не считаться с потерями.

Британская разведка отмечает, что территориальное продвижение России в 2024 году ускорилось, хотя в начале 2025 года темпы замедлились. Однако угроза не исчезает, поскольку российское командование готово к затяжной войне, полагаясь на численное преимущество и ресурсный запас.