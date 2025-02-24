Про це розповідає 24 Канал з посиланням на огляд опублікований в X (Twitter) британського Міноборони. Британська розвідка зазначає, що якість російських військ різко впала, а Кремль готовий жертвувати людьми заради просування.

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Величезні втрати не зупиняють Росію

За час повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 860 тисяч військових убитими і пораненими, а також щонайменше 3750 танків та 8400 броньованих машин.

Через це якість російських військ значно погіршилася – більшість новобранців проходять мінімальну підготовку, а командування використовує тактику "маси над якістю", жертвуючи людьми заради просування.

Росія компенсує втрати техніки за рахунок запасів радянських танків та бронетехніки. Водночас, попри великі втрати, армія Росії продовжує наступи завдяки кількісній перевазі та готовності кремлівського керівництва не зважати на втрати.

Британська розвідка зазначає, що територіальне просування Росії у 2024 році прискорилося, хоча на початку 2025 року темпи сповільнилися. Однак загроза не зникає, оскільки російське командування готове до затяжної війни, покладаючись на чисельну перевагу та ресурсний запас.